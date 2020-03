Come restare umani al tempo del grande “reset” per coronavirus

C’è la paura del virus, e poi c’è l’altra paura: quella di tutto il resto. E il resto non si riesce bene a vederlo nei suoi confini. Si presenta via via, durante la giornata, come fosse un avviso sullo schermo del cellulare, e invece è nella tua mente. E’ una paura indefinita, un’inquietudine, un du […]

La Redazione 24

,

domenica 15 Marzo 2020.

C’è la paura del virus, e poi c’è l’altra paura: quella di tutto il resto. E il resto non si riesce bene a vederlo nei suoi confini. Si presenta via via, durante la giornata, come fosse un avviso sullo schermo del cellulare, e invece è nella tua mente. E’ una paura indefinita, un’inquietudine, un du

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA