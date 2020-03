Coronavirus, 5 positivi nel Valencia. Atalanta in autoisolamento

domenica 15 Marzo 2020.

Il club spagnolo reduce dall’ottavo di finale con l’Atalanta in Champions ha dato l’annuncio, preceduto poco prima sui social dal difensore argentino: lui e altri 4 tra rosa e staff in quarantena. Per i bergamaschi decisione obbligata



