Coronavirus. Attivata rete emergenza a Strongoli, Comune e Forever Young per le persone in difficoltà: contattateci consegneremo farmaci e alimenti

Coronavirus. Attivata rete emergenza a Strongoli, Comune e Forever Young per le persone in difficoltĂ : contattateci consegneremo farmaci e alimenti

L’associazione Forever Young, il Comune di Strongoli con la collaborazione della Misericordia di Cirò Marina avviano iniziative per fronteggiare il disagio provocato dal covid19

Strongoli,

domenica 15 Marzo 2020.

Un’iniziativa importante e necessaria è stata discussa dal Comune di Strongoli, rappresentato dal Commissario Straordinario Umberto Campini e dall’Associazione Forever Young rappresentata dal Presidente Ercole Caligiuri. In questo periodo così tragico e destabilizzante causato dell’emergenza coronavirus, da riflessioni approfondite su queste problematicità che nasce l’iniziativa dell’Associazione strongolese, la quale si rivolge al Commissario Straordinario del Comune di Strongoli Umberto Campini che apprezzandola se ne fa prontamente promotore.

Come stabilito nelle Circolari Ministeriali, intere famiglie si trovano ferme nelle loro abitazioni a tutela della propria salute e dell’incolumità pubblica. Anziani soli e persone in difficoltà che non riescono a reperire beni di prima necessità , quali farmaci e generi alimentari e padri di famiglia che non possono temporaneamente lavorare toccando con mano la difficoltà di provvedere a tutto quello di cui una famiglia necessita.

Coloro che versano in situazioni di disagio possono rivolgersi all’Associazione contattando il numero di telefono 328 222 2655 richiedendo il ritiro di farmaci e della spesa alimentari, presso gli esercizi del territorio di Strongoli, che verrà consegnata direttamente presso l’abitazione. Le spese del carburante saranno a carico dell’associazione.

L’associazione Forever Young si è attivata soprattutto per le famiglie bisognose, la Misericordia di Cirò Marina, la cui Governatrice Maria Abbruzzino donerà 10 pacchi alimentari provenienti dal banco alimentare gestito dalla stessa Misericordia .

“Certi di dare un aiuto alla comunità invito la popolazione ad essere scrupolosa e allo stesso tempo ottimista e presto supereremo questo periodo buio.Ricordatevi che la solidarietà non ha colore, l’arcobaleno che stanno disegnando i nostri bimbi in questi giorni presto tornerà a splendere”, queste le parole di incoraggiamento di Ercole Caligiuri, che ringrazia a cuore aperto Maria Abbruzzino , governatrice della Misericordia di Cirò Marina.

Conclude soddisfatto il commissario straordinario dott. Umberto Campini, “Importante e lodevole iniziativa ricca di significato” , lo stesso ricorda l’importanza ed il rispetto delle regole di sicurezza impartite dal Ministero, affinché si arresti il contagio del coronavirus

