Coronavirus, Crotone: sopralluogo del Commissario Straordinario in città. Invito alla collaborazione: rientrate a casa

Coronavirus, Crotone: sopralluogo del Commissario Straordinario in cittĂ . Invito alla collaborazione: rientrate a casa

La nota del Commissario Straordinario, Tiziana Costantino

Crotone,

domenica 15 Marzo 2020.

Ho

effettuato questa mattina, personalmente, sopralluoghi in cittĂ per

verificare il rispetto delle norme governative per evitare il

diffondersi del Coronavirus, invitando alcuni cittadini che ho

incontrato a rientrare nelle proprie abitazioni.

I

controlli da parte delle Forze dell’Ordine, Polizia, Carabinieri,

Guardia di Finanza e Polizia Locale si stanno effettuando con grande

attenzione ma occorre collaborare con loro per agevolare il loro

lavoro nell’interesse della salvaguardia della salute della comunitĂ .

Anche

in relazione al Farmer Market, il mercato dei contadini domenicale,

l’ingresso è presidiato dalla Polizia Locale che consente l’accesso

nelle modalitĂ di sicurezza previste dal Decreto della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, che tra l’altro consente l’apertura di

mercati per la vendita di generi alimentari se si rispettano le

condizioni di sicurezza, così come sta avvendendo con le altre

strutture di vendita di generi alimentari.

