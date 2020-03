L’Atletico Madrid siamo noi

Adesso che tutto è fermo, ogni cosa sembra in movimento. Anche una particella di polvere, in situazioni normali quasi impossibile da vedere. Ma i sensi sviluppati di questi giorni immobili, ci permettono di andare oltre le nostre abituali facoltà. Per cui si, è possibile guardare l’impossibile. continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

domenica 15 Marzo 2020.

