Vlahovic: “La febbre a 39, la corsa in ospedale. Pensavo di non avere niente, ma poi…”

La Redazione24

domenica 15 Marzo 2020.

Vlahovic: “La febbre a 39, la corsa in ospedale. Pensavo di non avere niente, ma poi…”

L’attaccante serbo della Fiorentina spiega ai fan su Instagram come ha scoperto di aver contratto il Coronavirus: “Ora devo solo stare a riposo e lontano dalla gente”



