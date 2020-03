Woody Allen e i paradossi del MeToo

Woody Allen arriverà in Italia, se non lui, sicuramente il suo libro che uscirà il 9 aprile per La Nave di Teseo. Il memoir del regista newyorkese, in italiano “A proposito di niente”, che in copertina ha i suoi occhiali e il giallo delle pareti di tanti appartamenti dei suoi film, è finito nel bel […]

La Redazione 24

,

domenica 15 Marzo 2020.

Woody Allen arriverà in Italia, se non lui, sicuramente il suo libro che uscirà il 9 aprile per La Nave di Teseo. Il memoir del regista newyorkese, in italiano “A proposito di niente”, che in copertina ha i suoi occhiali e il giallo delle pareti di tanti appartamenti dei suoi film, è finito nel bel

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA