Contro il coronavirus il governo approva il Cura Italia. Ecco tutte le misure

Venticinque miliardi di euro subito per far fronte all’emergenza Covid-19 e finanziamenti mobilitati per 350 miliardi. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge “Cura Italia”, che prevede una serie di “misure di sostegno e di spinta” all’economia italiana, ha detto il presiden continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

lunedì 16 Marzo 2020.

