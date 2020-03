Crucoli, iniziata disinfezione di scuole e locali municipali

I lavori eseguiti nella giornata di oggi e per una spesa di poco piĂą di tremila euro.

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

lunedì 16 Marzo 2020.

Gli operatori al termine della disinfezione

La Commissione Straordinaria del Comune di Crucoli, ha disposto, tramite determina dirigenziale nr. 60 del 16 marzo, l’avvio di un piano di interventi finalizzati alla sanificazione ed alla disinfezione delle strutture pubbliche, oltre alle misure cautelative già messe in atto nel territorio comunale, in ossequio a quanto contenuto nei DPCM e nelle Ordinanze della Protezione Civile Nazionale e del Presidente della Regione Calabria di questi giorni, a tutela dei cittadini.

A scopo cautelativo e

precauzionale, quindi, si legge nel documento pubblicato sull’albo pretorio

online dell’ente, “si è stabilito di procedere con interventi urgenti di

sanificazione degli edifici scolastici, da eseguirsi nel periodo di sospensione

delle attività didattiche, per come disposto dal Ministro dell’istruzione, e

degli Uffici comunali al fine di tutelare la salute degli alunni e del

personale tutto.”

La disinfezione nel plesso Scuole Medie di Torretta

E tramite la procedura di affidamento

diretto è stato dato subito incarico alla Ditta Sproviere Pronto Service – Servizi

Ecologici S.r.l. con sede in Rende (CS), accogliendo il preventivo presentato

dalla stessa acquisito relativo all’intervento di disinfezione/prevenzione da

contagio Covid – 19 da eseguirsi con attrezzature e prodotti altamente professionali

sulle strutture pubbliche Scuola Materna Rione Barco Torretta, Scuola

Elementare e Delegazione Comunale Rione Barco Torretta, Scuola Media Via N.

Green Torretta, Scuola Elementare Via Mazzini Crucoli e Palazzo Comunale Via

Roma Crucoli.

La spesa complessiva sarà di €

3.140,28 di cui € 2.574,00 per lavori ed € 566,28 per IVA al 22%, calcolata su

un volume complessivo di 11.700 mc (€ 0,22 mc), cifra impegnata su alcuni

capitoli del Bilancio finanziario 2020 in corso di definizione.

In serata, è stato infine reso noto dal Palazzo Municipale il completamento dell’opera di disinfezione da parte degli operatori specializzati giunti da Rende.

