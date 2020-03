Crucoli, la Commissione Straordinaria rinnova appello alla cittadinanza

Avviso pubblico della Commissione Straordinaria diffuso nel tardo pomeriggio di domenica 15 marzo, sul sito web istituzionale dell’Ente

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

lunedì 16 Marzo 2020.

L’ingresso della Villa Comunale di Torretta

“E’ un momento drammatico in cui

abbiamo dovuto imparare a stravolgere le nostre abitudini quotidiane,

soprattutto da quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la

PANDEMIA INTERNAZIONALE.”

Così la Commissione Straordinaria

del Comune di Crucoli nel tardo pomeriggio di domenica 15 marzo, attraverso un avviso

pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente www.comune.crucoli.kr.it (che nel

frattempo è tornato perfettamente funzionante, dopo alcuni giorni di blocco,

dovuto a problemi tecnici del provider di Asmenet Calabria).

“Avvertiamo la necessità di

sottoporre ai cittadini di Crucoli – scrivono i Commissari Lombardo, Tedesco e

Giacobbe – alcune riflessioni anche per evitare in questo momento inutili

allarmismi. Nel rigoroso rispetto dei ruoli e delle competenze abbiamo ritenuto

di dare la massima diffusione possibile alle notizie ufficiali provenienti dai competenti

Organismi nazionali e regionali evitando iniziative che non trovino adeguato supporto

nei provvedimenti delle AutoritĂ pubbliche preposte alla gestione

dell’emergenza.”

In sostanza l’invito rivolto alla

comunità locale è comunque quello di continuare a mantenere un comportamento

rispettoso delle regole, al fine di contribuire a contrastare il contagio,

evitando soprattutto “ogni spostamento, se non solo per motivate esigenze lavorative

o situazioni di necessitĂ o per motivi di salute da attestare mediante

autocertificazione” (il cui modello è scaricabile dal sito www.interno.gov.it

).

“Siamo in continuo e costante

contatto con i preposti Organi Statali e Regionali – prosegue l’avviso – al

fine di attuare tutti gli interventi che saranno ritenuti necessari. Per tale

motivo raccomandiamo ai quei cittadini che eventualmente rientrino a Crucoli da

altri Comuni di comunicare la loro presenza tramite la scheda di censimento

della Regione Calabria, in quanto la sottovalutazione di questo atto espone a rischio

inutile per prima i familiari che ospitano tali soggetti oltre che la

popolazione tutta, incorrendo altresì alle multe e alle sanzioni previste dalla

legge.”

La nota si chiude informando che il

sito del Comune “sarà costantemente aggiornato con i contenuti diramati dai

siti web degli organi di Governo Nazionali e Regionali che danno costante e

precisa informazione sull’epidemia in atto.”

A tal proposito, è stata immediatamente

recepita l’ordinanza numero 7 del 14 marzo 2020 a firma del Presidente della

Regione Calabria, Jole Santelli, che disponeva, tra l’altro, la chiusura di parchi

pubblici e similari” e quindi anche dell’accesso alla Villa Comunale “Laudano”

di Torretta.

