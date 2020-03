Ecclestone: “Leclerc nulla di spettacolare. Hamilton? In Ferrari non funzionerebbe, sono italiani…”

La Redazione24

,

lunedì 16 Marzo 2020.

L’ex patron della F.1 punge il Cavallino: “Hanno favorito Charles e per Vettel è stata dura. Binotto? Serve un Briatore, ma Flavio… Lewis resti in Mercedes, alla rossa dovrebbe imparare la lingua per capire cosa dicono alle sue spalle”



