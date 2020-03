FIMMG: tutela della salute dei medici del territorio che operano in mancanza di DPI

Nota da parte dei responsabili provinciali FIMMG Dott. Giuseppe Varrina Dott. Piero Vasapollo

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

lunedì 16 Marzo 2020.

Il

nemico invisibile, Covid-19, continua a fare paura al mondo intero. Ogni giorno

nuovi casi di contagio con vittime.

A

combattere sul campo H/24 contro il Coronavirus tutto l’apparato sanitario senza

un attimo di respiro. Dalla loro resistenza fisica dipende la vita di coloro che sono contagiati. Sanitari

in trincea lasciati senza adeguati mezzi di protezione nonostante le continue

segnalazioni dei responsabili provinciali FIMMG, dott. Giuseppe Varrina, dott.

Pietro Vasapollo.

“I

DPI protettivi necessari allo svolgimento regolare dell’attività ̀ medica in ContinuitĂ

Assistenziale non sono ancora stati consegnati – affermano i due medici. Inoltre

si fa presente che i DPI che sono in consegna al momento ai Medici di

Assistenza Primaria sono largamente insufficienti alla prevenzione della

infezione da SARS-CoV-2, nella fattispecie:

– le protezioni facciali (fornite in numero infinitesimale

rispetto alle necessitĂ ) sono probabilmente inferiori persino alle mascherine

chirurgiche come protezione offerta (si fa inoltre presente che le mascherine

chirurgiche non sono DPI adeguati a proteggere gli operatori, ma vanno fatte

indossare ai pazienti infetti o potenziali per non diffondere alte cariche

virali);

– non sono presenti occhialini;

– non sono presenti calzari, nè camici monouso;

– il numero di guanti è insufficiente;

– il disinfettante mani è quasi terminato e non vi sono

scorte disponibili.

Si

ricorda inoltre che, pure nella migliore delle ipotesi che tali presidi fossero

consegnati in tempi brevi, l’attività della CA e della MG sarebbe comunque

orientata al solo obiettivo di visitare i pazienti SANI e non sospetti o peggio

affetti dal virus SARS-CoV-2(***); per tali casi sarebbe necessario attivare

delle ​unità speciali​, composte da

Ă©quipe addestrate, veicoli e presidi appositi e deputate alla gestione

specifica della COVID19.

Il

rischio concreto è che, operando nelle condizioni attuali, non solo il medico

sia esposto a rischi elevatissimi di contagio, ma diventi egli stesso vettore

infettivo nei confronti di pazienti non nCoV-positivi prima del contatto con

l’operatore.

Pertanto,

si afferma che l’unica attività che è consigliabile che la CA svolga è

quella di ​triage e consulenza medica

telefonica​ per il territorio di competenza, evitando l’attività clinica

frontale da rimandarsi a quando i medici potranno evitare di contagiarsi e/o

contagiare i pazienti a contatto. In ogni caso, anche in presenza dei DPI

idonei (peraltro attualmente assenti) la gestione “fisica” di casi sospetti e

confermati di COVID19 (vedi ***) non può essere di competenza dei MMG e MCA, i

quali dovrebbero gestire altre patologie e solo in caso di ragionevole

sicurezza di nCov-negatività . Si notifica che OGNI attività clinica è

comunque a rischio in quanto, in epoca di pandemia, ogni paziente andrebbe

considerato infetto sino a prova contraria, dato anche il lungo tempo di

incubazione e l’elevata incidenza di casi asintomatici; ma il rischio di

contagio si riduce a livelli ragionevoli se paziente nega contatti con malati, asintomatico

e in presenza di DPI adeguati.

In

attesa di una risposta dalle AutoritĂ Competenti, si invia tale documento alla

Prefettura, alla Azienda Sanitaria Provinciale KR, per conoscenza ai colleghi

Medici e operatori sanitari tutti, ai mezzi stampa per conoscenza dei cittadini”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA