Gli sfidanti di Trump e il virus

Si potrebbero dire moltissime cose sul dibattito di questa notte da Washington. Per esempio, si potrebbe dire che i due candidati si sono salutati con un colpo di gomito, invece di darsi la mano; oppure si potrebbe dire che Joe Biden ha annunciato in diretta che, nel caso di nomination, in ticket co continua a […]

La Redazione 24

lunedì 16 Marzo 2020.

