Roma. “Il campionato è lungo. Non è questo il momento di farci abbattere da risultati negativi, come i contagi che potrebbero crescere nei prossimi giorni, né, tantomeno, illuderci perché qualche numero che cala potrebbe far guardare al futuro con un po’ più di ottimismo”. Il prof. Stefano Vella (Un continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

lunedì 16 Marzo 2020.

