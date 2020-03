Le elezioni francesi a metà

Le elezioni francesi a metÃ

Parigi. Ieri pomeriggio, i lungosenna e i parchi di Parigi traboccavano di gente impegnata a fare pic-nic, girovagare in monopattino, giocare alla pétanque e amoreggiare all’aria aperta, come se il coronavirus riguardasse soltanto gli altri paesi del mondo e si fermasse alle frontiere francesi, come continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

lunedì 16 Marzo 2020.

