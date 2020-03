McLaren, sta bene il membro del team positivo al Coronavirus

La Redazione24

lunedì 16 Marzo 2020.

McLaren, sta bene il membro del team positivo al Coronavirus

La scuderia di Woking ha fatto sapere che che “sta recuperando bene e non presenta sintomi”. In 14 sono rimasti in quarantena a Melbourne assistiti dal direttore sportivo Andrea Stella



