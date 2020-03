Persico: “Positiva al Covid-19, ma sto bene. Restate a casa”

Persico: “Positiva al Covid-19, ma sto bene. Restate a casa” Anche Michela Persico, come il fidanzato e giocatore della Juventus Daniele Rugani, è risultata positiva al tampone del coronavirus. Lo ha rivelato in un video postato su Instagram dove ha rassicurato: “Sono asintomatica. Si può essere positivi senza saperlo, non rischiate di contagiare gli altri”. […]

La Redazione24

,

lunedì 16 Marzo 2020.

Persico: “Positiva al Covid-19, ma sto bene. Restate a casa”

Anche Michela Persico, come il fidanzato e giocatore della Juventus Daniele Rugani, è risultata positiva al tampone del coronavirus. Lo ha rivelato in un video postato su Instagram dove ha rassicurato: “Sono asintomatica. Si può essere positivi senza saperlo, non rischiate di contagiare gli altri”.



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA