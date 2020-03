Cannavaro, Del Piero, Lippi e gli eroi di Berlino in campo contro il virus

Cannavaro, Del Piero, Lippi e gli eroi di Berlino in campo contro il virus I campioni del mondo del 2006 lanciano una raccolta fondi per la Croce Rossa italiana: i primi donatori sono ovviamente loro, ma tutti possono scendere in campo. Ecco come continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 17 Marzo 2020.

