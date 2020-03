Cirò: Sorpreso mentre coltiva in un’area golenale nel torrente Lipuda, denunciato 53enne di Cirò Marina

I Carabinieri forestali hanno sequestrato l’area occupata abusivamente

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Cirò,

martedì 17 Marzo 2020.

I Carabinieri forestali hanno sorpreso, nei giorni scorsi, un uomo che eseguiva lavori colturali in un’area golenale del torrente Lipuda nella località Ponta – Sant’Anastasia di Cirò. L’area, appartenente al catasto fluviale, è stata posta sotto sequestro mentre l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica per invasione di terreno demaniale.

I militari della stazione CC forestale Cirò hanno sorpreso un uomo mentre piantava alberi di eucaliptus in un’area golenale del torrente Lipuda. Nell’area erano stati eseguiti da pochi giorni movimenti di terra e la messa a dimora di piante di ulivo con la realizzazione di una recinzione. Sembra che l’uomo avesse finanche acquistato il possesso dell’area che è censita in catasto come area demaniale, essendo limitrofa al letto di magra del corso d’acqua. Non è stato esibito alcun titolo che potesse dare diritto all’esecuzione dei lavori.

L’uomo, un imprenditore cinquantatreenne nato e residente a Cirò Marina, è stato deferito alla Procura della Repubblica per occupazione di terreno demaniale e modifica dello stato dei luoghi.

Sono in corso accertamenti ulteriori. L’attività svolta dai militari è stata orientata alla tutela del corso d’acqua e alla sicurezza della popolazione che risiede nell’area.

© RIPRODUZIONE RISERVATA