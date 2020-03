Coronavirus: Contagiati medico e 5 infermieri dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro

Sono stati in contatto con dializzato risultato positivo

La Redazione

Catanzaro,

martedì 17 Marzo 2020.

Un medico e cinque infermieri in servizio nel reparto Nefrologia dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro sono risultati positivi al Covid-19. Lo hanno confermato le autorità sanitarie dell’ospedale del capoluogo calabrese.

   Il tampone è stato effettuato ieri e nelle scorse ore è arrivato il risultato su tutti i sanitari che sono entrati in contatto con un paziente dializzato che, nei giorni scorsi, si è recato in ospedale per la terapia, in seguito risultato contagiato dal coronavirus.

   “Al momento – ha dichiarato all’ANSA il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, Nicola Maurizio Salvatore Pelle – i sanitari sono stati tutti allontanati e messi in isolamento domiciliare”. (ansa)

