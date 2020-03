INVALSI – ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE – CONCORSO (scad. 16 aprile 2020)

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di primo tecnologo II livello, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi amministrativi – ufficio affari legali. (20E03717) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

martedì 17 Marzo 2020.

(20E03717)

