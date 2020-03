MINISTERO DELLA DIFESA – CONCORSO (scad. 16 aprile 2020)

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di quattordici tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito, di cui cinque del Corpo degli ingegneri, sei del Corpo sanitario e tre del Corpo di commissariato. Anno 2019. (20E03560) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

martedì 17 Marzo 2020.

(20E03560)

