Una passeggiata per Broadway a luci spente. Il virus a New York

New York. La scritta principale con il nome del teatro, Majestic, è ancora accesa, così come la luminaria a forma di maschera. Le serrande però sono abbassate, non ci sono persone in fila al botteghino, persino il resto della strada, la quarantaquattresima, è quasi vuota. Il Lambs Club, tra i più an continua a leggere […]

La Redazione 24

,

martedì 17 Marzo 2020.

New York. La scritta principale con il nome del teatro, Majestic, è ancora accesa, così come la luminaria a forma di maschera. Le serrande però sono abbassate, non ci sono persone in fila al botteghino, persino il resto della strada, la quarantaquattresima, è quasi vuota. Il Lambs Club, tra i più an

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA