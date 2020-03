Autocertificazione per gli spostamenti, cambia il modulo: scarica qui quello nuovo

Autocertificazione per gli spostamenti, cambia il modulo: scarica qui quello nuovo Aggiornato il documento per uscire di casa, andare a lavoro, fare la spesa: si aggiunge la dichiarazione di non essere in quarantena né positivo al coronavirus. Altra novità: dovrà essere controfirmata dal personale di polizia, non servirà più una fotocopia del documento di identità […]

La Redazione24

mercoledì 18 Marzo 2020.

Aggiornato il documento per uscire di casa, andare a lavoro, fare la spesa: si aggiunge la dichiarazione di non essere in quarantena né positivo al coronavirus. Altra novità: dovrà essere controfirmata dal personale di polizia, non servirà più una fotocopia del documento di identità



