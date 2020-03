Cirò Marina: sorpresi con sostanza stupefacente e in violazione al D.P.C.M. dell’8 marzo, un arresto e due denunce

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno tratto in arresto un 52enne del luogo

Comunicato dei Carabinieri

Cirò Marina,

mercoledì 18 Marzo 2020.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno tratto in arresto un 52enne del luogo. L’uomo, sorpreso alla guida di un’auto nella quale viaggiava unitamente ad un suo conoscente 36enne, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di grammi 100 di marijuana. Il passeggero è stato segnalato alla locale Prefettura, per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso di grammi 1.08 della stessa sostanza.

Entrambi, inoltre, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. dell’8 marzo, poiché circolavano adducendo motivazioni mendaci sul modello di dichiarazione.

