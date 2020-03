Coronavirus: il sindaco di Cirò Francesco Paletta attiva il COC, misura operative di pre-allerta di Protezione civile

Lo rende noto il Sindaco di Cirò Francesco Paletta

LaRedazione

Cirò,

mercoledì 18 Marzo 2020.

Il sindaco di Cirò Francesco Paletta, attiva il COC (Centro Operativo Comunale) misura operative di pre-allerta di Protezione Civile inerenti lo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus Covid 19. Il sindaco ha nominato i referenti servizio Protezione civile nelle persone del Comandante di Polizia Municipale Gianfranco Murano per coordinare le operazione di vigilanza sul territorio; l’Architetto dell’Uficcio Tecnico Luigi Critelli e il geometra Giuseppe Mezzotero alla vigilanza; gli operatori di poliziaMunicipale Maria Colacina, Franca Fiorita, Mariangela Frustillo, sempre come vigilanza sul territorio; mentre referente associazione di volontariato di protezione civile nominata l’associazione di protezione Civile “Volontari pronto intervento” signor Adamo Luigi e la Confraternita di Misericordia di Cirò, entrambe le associazioni si occuperanno di supporto per operazioni di vigilanza sul territorio. Infine alle attività istruttoria amministrativa per provvedimenti urgenti nominata la signora Filomena Lamanna dell’ufficio amministrativo. Il COC è pronto per prepararsi ad una eventuale necessità per gestire una eventuale emergenza come azioni di assistenza alla popolazione. Al momento ha detto il sindaco ci sono 68 casi di coronavirus presenti in Calabria, ma nessun caso registrato a Cirò. Intanto l’associazione Misericordia ha attivato il servizio di consegna a domicilio dei farmaci, è un servizio dedicato alle persone obbligate a stare in quarantena o a persone anziane (età avanzata dai 65 anni in poi), a persone sole (anziane) o con problemi legati agli spostamenti (disabilità priva di assistenza).La consegna dei farmaci sarà effettuata solo al mattino, dalle 8 alle 12. Esclusivamente nel territorio di Cirò.

