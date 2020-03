Coronavirus: oltre 187mila le persone controllate e 8mila quelle denunciate il 17 marzo in tutta Italia

I dati si riferiscono all’attività delle Forze di polizia per il contenimento del contagio

La Redazione

Roma,

mercoledì 18 Marzo 2020.

Nella giornata di ieri le Forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 187.455 persone e 8.089 sono state denunciate.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 111.512, denunciati 154 esercenti e sospesa l’attività di 33 esercizi commerciali.

Salgono così a 1.025.655 le persone controllate dall’11 al 17 marzo 2020, 43.595 quelle denunciate ex articolo 650 C. P., 926 le denunce ex articolo 495 C. P., 527.014 gli esercizi commerciali controllati e 1.473 i titolari denunciati.

