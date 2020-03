Coronavirus, oltre 2.500 morti in Italia. Impennata negli Usa: 6.000 contagiati. Il Papa: “Signore, ferma l’epidemia”

Coronavirus, oltre 2.500 morti in Italia. Impennata negli Usa: 6.000 contagiati. Il Papa: “Signore, ferma l’epidemia” A Catania sequestrate 20mila mascherine non sicure provenienti dalla Cina. A Las Vegas casinò chiusi per un mese continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 18 Marzo 2020.

A Catania sequestrate 20mila mascherine non sicure provenienti dalla Cina. A Las Vegas casinò chiusi per un mese



