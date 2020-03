Crotone: Sanificazione strade cittadine, in campo anche Salvaguardia Ambientale

Anche Salvaguardia Ambientale scende in campo, in questo momento di estrema emergenza, in segno di solidarietà con l’Amministrazione comunale e l’intera cittadinanza crotonese.

La Redazione

Crotone,

mercoledì 18 Marzo 2020.

Domani, giovedì 19 marzo, la società di Gianni Vrenna metterà a disposizione due automezzi e personale proprio per effettuare interventi di sanificazione con ipocloruro di sodio (varichina, sostanza peraltro consigliata dal Cnr per la disinfezione anche delle superficie di casa) lungo il tragitto che va da via R.Margherita fino a Casarossa, in pratica tutto il lungomare cittadino.

L’operazione sarà ripetuta il giorno dopo, venerdì, su un’area che sarà concordata con i tecnici di Akrea. L’iniziativa è stata apprezzata, tra gli altri, anche dal Cda della società in house, che esprime sincera gratitudine a Gianni Vrenna e a tutti i lavoratori di Salvaguardia Ambientale per il concreto e significativo gesto di cooperazione con il gestore.

Akrea, intanto, prosegue i suoi interventi di routine. Ieri e oggi è stato eseguito il lavaggio delle arterie cittadine che ricadono nel perimetro Via Gramsci- Vecchia Carrara-Libertà -XXV Aprile-Giovanni Paolo II- Cooperative Ises-Cooperativa Scintille-San Francesco.

Domani, giovedì, sarà il turno di via delle Nazioni Unite, nella zona di Farina-Tufolo, dalla chiesa di S.Maria fino all’incrocio con piazza Gerardo Sasso.

