Crucoli, a breve disinfezione di strade e spazi pubblici

CRUCOLI,

mercoledì 18 Marzo 2020.

Dopo edifici scolastici e palazzo

municipale, anche le strade e gli spazi pubblici di tutto il territorio

comunale saranno sottoposti nelle prossime ore ad un importante intervento di

disinfezione/prevenzione da contagio da Coronavirus (COVID-19).

Lo si legge sulla proposta di

Determina a firma dell’arch. Pietro Panza, Dirigente dell’Ufficio Tecnico

Comunale (la numero 37 del 18 marzo 2020), su indicazione della Commissione

Straordinaria di Crucoli che, nell’ottica di una necessaria tutela dei cittadini

oltre alle misure cautelative già messe in atto nel territorio comunale, e nel

rispetto di quanto contenuto nei DPCM e nelle Ordinanze della Protezione Civile

Nazionale e del Presidente della Regione Calabria, ha disposto di avviare un

piano di interventi finalizzati alla sanificazione ed alla disinfezione delle

strutture pubbliche.

Come già riferito dal Cirotano,

nei giorni scorsi la Ditta Sproviere Pronto Service – Servizi Ecologici di

Rende (CS), era stata chiamata ad effettuare interventi di disinfezione nei

plessi scolastici dei nostri due centri abitati, nonché nel Palazzo Municipale

di Via Roma, sede degli uffici comunali nel capoluogo.

Con questo nuovo incarico,

affidato oggi, quindi, la stessa impresa rendese provvederà al più presto alla

citata disinfettazione delle strade e degli spazi pubblici su tutto il territorio

comunale con Automatizzatore Tifone e l’utilizzo di prodotti altamente

professionali (Sodio Ipoclorico 12/14 %) e per una spesa complessiva di €

1.098,00 di cui € 900,00 per lavori ed

€ 198,00 per IVA al 22%.

