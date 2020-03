Crucoli, sospeso il commercio ambulante

Sospesi i mercati quindicinali ed il commercio ambulante

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

mercoledì 18 Marzo 2020.

La Commissione Straordinaria del

Comune di Crucoli, con Ordinanza numero 07 del 18.03.2020, nell’ambito di ulteriori

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19

ha disposto il divieto dell’attivitĂ di commercio ambulante in forma itinerante

su tutto il territorio comunale, per qualunque categoria merceologica, con

decorrenza dalla pubblicazione dell’atto e fino a nuova disposizione.

La decisione presa dai commissari

prefettizi che guidano attualmente l’Ente si è resa necessaria, come si legge

nell’ordinanza, alla luce “dell’evolversi della situazione epidemiologica e,

segnatamente, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia”, per cui ricorrono

le condizioni di necessitĂ ed urgenza che giustificano la sospensione

temporanea dello svolgimento del mercato infrasettimanale e delle attivitĂ di

commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale.

