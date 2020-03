E’ la grandezza dell’Italia, non superstizione

Abbiamo visto commenti ironici, o sprezzanti, per la doppia visita effettuata da Papa Francesco in due Chiese romane. Per alcuni non credenti, si sarebbe trattato di inutile superstizione, ovvero del tentativo di distogliere le persone dalla dura realtà della pandemia virale. Eppure, tra le rimozi continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

mercoledì 18 Marzo 2020.

Abbiamo visto commenti ironici, o sprezzanti, per la doppia visita effettuata da Papa Francesco in due Chiese romane. Per alcuni non credenti, si sarebbe trattato di inutile superstizione, ovvero del tentativo di distogliere le persone dalla dura realtà della pandemia virale. Eppure, tra le rimozi

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA