Eriksen per lâ€™assalto allâ€™Europa: a Conte servirÃ  la rosa completa per i tre obiettivi

La Redazione24

,

mercoledì 18 Marzo 2020.

Eriksen per l’assalto all’Europa: a Conte servirà la rosa completa per i tre obiettivi

Il futuro tour de force per l’Inter, che sarà impegnata su più fronti una volta superata l’emergenza coronavirus, sarà l’occasione per il tecnico nerazzurro di coinvolgere tutta la squadra. Il punto a cura di Vincenzo D’Angelo.



