La Redazione24

mercoledì 18 Marzo 2020.

Il bollettino della Protezione civile: “475 morti in un giorno e 28.710 positivi in Italia, ma oltre mille guariti”

Record di decessi e guarigioni in 24 ore. Coronavirus: nel mondo più di 200mila contagiati e 8mila morti. In Europa più decessi che in Asia. La ministra De Micheli: “Stop oltre il 3 aprile? Non lo escludo”



