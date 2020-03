Milano, edicole aperte: “Venite, c’è tanto per passare il tempo”

La Redazione24

,

mercoledì 18 Marzo 2020.

Milano, edicole aperte: “Venite, c’è tanto per passare il tempo”

Intervista al signor Fabio dell’edicola in Piazza Diocleziano: “Siamo aperti rispettando le norme del governo. Alla gente che esce per far la spesa suggerisco di prendere un buon libro, una rivista o un quotidiano sportivo come la Gazzetta dello Sport”



