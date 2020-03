Perdono per i violatori di brevetto eroi

Avrete visto la bella storia che arriva dall’ospedale di Brescia, dove giovedì scorso sono finite le valvole che facevano funzionare un apparecchio per la rianimazione. Non era possibile avere una nuova fornitura di quelle valvole in tempo dalla ditta che produce la versione originale, perché in que continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

mercoledì 18 Marzo 2020.

Avrete visto la bella storia che arriva dall’ospedale di Brescia, dove giovedì scorso sono finite le valvole che facevano funzionare un apparecchio per la rianimazione. Non era possibile avere una nuova fornitura di quelle valvole in tempo dalla ditta che produce la versione originale, perché in que

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA