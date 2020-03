Quanto sta costando alle imprese italiane la pandemia dei mercati

Così siamo rinati in Cina. Un saluto su Instagram Dagli uffici di Shangai di Brunelli Cucinelli un gruppo di dipendenti sorride dietro le mascherine e manda un messaggio all’Italia: “L’inverno non dura per sempre, la primavera non salta il turno. Insieme ce la faremo”. Il video che la società ha vol continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

mercoledì 18 Marzo 2020.

Così siamo rinati in Cina. Un saluto su Instagram Dagli uffici di Shangai di Brunelli Cucinelli un gruppo di dipendenti sorride dietro le mascherine e manda un messaggio all’Italia: “L’inverno non dura per sempre, la primavera non salta il turno. Insieme ce la faremo”. Il video che la società ha vol

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA