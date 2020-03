Coronavirus: la Commissione Straordinaria di CirÃ² Marina ha disposto quarantena obbligatoria per 9 persone

Coronavirus: la Commissione Straordinaria di Cirò Marina ha disposto quarantena obbligatoria per 9 persone

A comunicare l’elenco dei soggetti interessati dal provvedimento è il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 19 Marzo 2020.

La Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina, nell’ambito delle misure disposte dalla Regione Calabria per il contrasto al Covid-19, ha disposto lo stato di quarantena obbligatoria per quattordici giorni a carico di 9 persone, intendendosi per essa il divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi, da effettuarsi nella propria residenza o dimora sita in Cirò Marina.

A comunicare l’elenco dei soggetti interessati dal provvedimento è il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Le disposizioni sottoscritte dalla Commissione Straordinaria (Bonfissuto, Ielo, Zito), sono state notificate alle forze dell’ordine che dovranno vigilare sugli obblighi la cui mancata osservazione è oggetto di sanzione.

Si ricorda che, come previsto dall’ordinanza regionale, chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico deve compilare la scheda di censimento obbligatorio della Regione – tramite l’indirizzo https://emergenzacovid.regione.calabria.it/ – comunicare tale circostanza al proprio Medico di Medicina Generale o pediatra di libera scelta o telefonando al numero verde regionale 800-767676.

© RIPRODUZIONE RISERVATA