Coronavirus: violata quarantena in zona rossa, fermati a Cariati

A darne notizia è il Sindaco facente funzioni Ines Scalioti

giovedì 19 Marzo 2020.

Emergenza Covid-19 (Coronavirus), èstata già predisposta da parte dell’Asp la richiesta ripetizione del tampone sulle due persone che, dopo aver effettuato un primo tampone e successivamente violato gli obblighi di quarantena nel comune in zona rossa in cui si trovavano qualche settimana fa, sono stati fermati a Cariati nei giorni scorsi.

A

darne notizia è il Sindaco facente funzioni Ines Scalioti informando che le due persone in questione sono state

subito sottoposte e restano in regime di quarantena con sorveglianza attiva da

parte delle forze dell’ordine alle quali l’Amministrazione Comunale ribadisce

gratitudine per l’impegno e la collaborazione che esse stanno dimostrando nel

controllo del territorio.

Nell’informare,

infine, che prosegue ogni giorno l’attività di vigilanza capillare su tutto il

territorio comunale da parte di Carabinieri e Polizia Municipale e che sono

state già sporte diverse denunce nei confronti degli individuati trasgressori

delle prescrizioni imposte per contrastare la diffusione del contagio, la

Scalioti coglie l’occasione per ribadire l’obbligo generale di restare a casa e

per rinnovare il sostegno dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunitÃ

al personale medico e sanitario ed ai volontari.

