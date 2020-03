Durante la pandemia di coronavirus le case si riempiono di giochi

Si cena presto, poi la tavola viene imbandita dal classico telo verde e … si gioca. In famiglia o in due. Grandi o piccoli. In quattro, in quelli che si è: si gioca. Non solo davanti alla tv con il joystick in mano. Si può festeggiare anche in barba al Coronavirus. Per farlo scegliamo […]

La Redazione 24

,

giovedì 19 Marzo 2020.

