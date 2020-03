La tecnologia per tracciare il virus

Milano. Modello singaporiano, modello taiwanese, modello sudcoreano: in Italia cresce il consenso attorno a operazioni di sorveglianza dei movimenti delle persone per prevenire i contagi da coronavirus, "abbattere la curva" con maggiore efficienza ed evitare, una volta che il lockdown sarà finito, c

La Redazione 24

,

giovedì 19 Marzo 2020.

