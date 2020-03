L’europa chiusa in casa

S’è chiusa in casa anche tutta l’Europa per contrastare la pandemia di coronavirus. “Si è murata dentro”, scrive il New York Times raccontando le misure prese in questi giorni dalla Commissione europea, mentre anche gli Stati Uniti annunciano: una parziale chiusura del confine con il Canada; la volo continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

giovedì 19 Marzo 2020.

