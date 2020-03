Milan, perchÃ© restare e perchÃ© no: viaggio nella testa di Maldini

Milan, perché restare e perché no: viaggio nella testa di Maldini

Milan, perché restare e perché no: viaggio nella testa di Maldini Dopo l’addio di Boban il futuro del d.t. è molto incerto. In questo periodo Paolo riflette, in vista dell’incontro decisivo con Gazidis continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 19 Marzo 2020.

Milan, perché restare e perché no: viaggio nella testa di Maldini

Dopo l’addio di Boban il futuro del d.t. è molto incerto. In questo periodo Paolo riflette, in vista dell’incontro decisivo con Gazidis



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA