Non solo Cina. Anche la Germania dona materiale medico all’Italia

Questa mattina alle sei un Boeing dell'Aeronautica italiana è atterrato dall'aeroporto militare di Pratica di Mare da Colonia, dove era andato a prendere un carico di aiuti medici – incluse attrezzature per la respirazione – donato dalla Germania. Come si sa in questo momento l'Italia ha bisogno di continua a leggere su "IL FOGLIO" >>

La Redazione 24

giovedì 19 Marzo 2020.

Questa mattina alle sei un Boeing dell’Aeronautica italiana è atterrato dall’aeroporto militare di Pratica di Mare da Colonia, dove era andato a prendere un carico di aiuti medici – incluse attrezzature per la respirazione – donato dalla Germania. Come si sa in questo momento l’Italia ha bisogno di

