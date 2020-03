Petilia Policastro: sorpreso con sostanza stupefacente, un arresto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro, hanno arrestato un 47enne del luogo

Comunicato dei Carabinieri

Petilia Policastro,

giovedì 19 Marzo 2020.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro, con il supporto del nucleo cinofili carabinieri di Vibo Valentia, hanno arrestato un 47enne del luogo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri, dopo aver sottoposto l’uomo a perquisizione, hanno rinvenuto nella sua disponibilità 130 grammi di marijuana, 60 grammi di cocaina, vario materiale idoneo per la pesatura ed il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma di 350 euro in banconote.

Termine le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone come disposto dalla Procura della Repubblica di Crotone, mentre il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

