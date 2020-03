Più europeismo e meno populismo. Salviamo il Parlamento

Al direttore – Vedo che il Parlamento Europeo per consenso unanime ammette il voto a distanza, seguendo di poco il Senato spagnolo e anticipando la Camera spagnola. Possibile che noi dobbiamo solo insegnare e mai imparare in una sorta di sovranismo parlamentare che confonde la fedeltà ai principi co continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

giovedì 19 Marzo 2020.

