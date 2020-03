Come “illuminare il buio” durante l’emergenza coronavirus

Roma. L’emergenza comporta il divieto-dovere di non stare vicini, non toccarsi, mantenere le distanze. Che cosa succede quando il tatto diventa, tra i cinque sensi, quello più importante, come nel caso dei non vedenti o ipovedenti? Qualche anno fa questo giornale ha visitato il centro regionale Sant continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

venerdì 20 Marzo 2020.

Roma. L’emergenza comporta il divieto-dovere di non stare vicini, non toccarsi, mantenere le distanze. Che cosa succede quando il tatto diventa, tra i cinque sensi, quello più importante, come nel caso dei non vedenti o ipovedenti? Qualche anno fa questo giornale ha visitato il centro regionale Sant

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA