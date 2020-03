Confagricoltura Crotone-Cirò Marina: “le procedure Inps non sono ancora attive. Restate a casa, ci pensiamo noi”

Il Bonus di 600euro per lavoratori agricoli, autonomi e partite iva è ancora in fase di elaborazione

Cirò Marina,

venerdì 20 Marzo 2020.

Con l’emanazione del Decreto “Cura Italia” e la complessitĂ del periodo che tutto il territorio nazionale sta attraversando, noi delle sedi di Patronato Enapa – Confagricoltura di Crotone e Cirò Marina, siamo a disposizione di tutti gli associati ed assistiti per le dovute misure e pratiche da mettere in campo.

Per quanto riguarda le domande in materia di previdenza, quali bonus 600 euro braccianti agricoli, autonomi, co.co.co. e stagionali; congedo straordinario e tutte le altre misure di nostra competenza, provvederemo ad inoltrare le domande non appena sarà possibile sul portale Inps. Il nostro compito è quello di trasmettere le richieste, senza poter garantire sull’esito in quanto, come disposto dal decreto, molte misure, in ragione delle coperture di spesa previste, non potranno essere garantite a tutti gli interessati.

Abbiamo notato una certa preoccupazione da parte di tutti e ci teniamo a tranquillizzare gli associati ed assistiti che, continuando a lavorare tutti i giorni, provvederemo a non lasciare indietro nessuno.

Abbiamo giĂ provveduto a valutare i possibili beneficiari e a fare un elenco completo dei diretti interessati, i quali verranno tempestivamente contattati.

Invitiamo tutti a rimanere a casa per la tutela vostra ma anche nostra e dei nostri cari, considerando che stiamo lavorando per voi. Tutta la documentazione verrĂ consegnata su appuntamento o mezzo mail e la gestione delle pratiche verrĂ svolta in tutta tranquillitĂ .

La vostra tutela è il nostro lavoro, siamo a vostra completa disposizione.

Rimanete a casa, sarĂ per noi un graditissimo aiuto.

