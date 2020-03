Coronavirus, Bollettino Regione Calabria 20 marzo: 2141 tamponi (+372), 207 positivi (+38) 2 guariti 4 deceduti (+1) e 5882 in quarantena volontaria (+292)

Lo rende noto l’Ufficio Presidenza della Regione Calabria

Catanzaro,

venerdì 20 Marzo 2020.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 2141 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 207 (+38 rispetto a ieri), quelle negative sono 1934.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 13 in reparto; 8 in rianimazione; 26 in isolamento domiciliare

– Cosenza: 27 in reparto; 3 in rianimazione; 11 in isolamento domiciliare; 2 deceduto

– Reggio Calabria: 18 in reparto; 5 in rianimazione; 47 in isolamento domiciliare; 2 guariti; 1 deceduto

– Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare

– Crotone: 13 in reparto; 24 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

I soggetti in quarantena volontaria sono 5882, così distribuiti:

– Cosenza: 1300

– Crotone: 515

– Catanzaro: 596

– Vibo Valentia: 633

– Reggio Calabria: 2838

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 9827.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.

Bollettino aggiornato alle ore 17 del 20/03/2020

