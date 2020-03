Crucoli, da Manipuglia la diretta streaming del Santo Rosario

Iniziativa del gruppo facebook Madonna di Manipuglia

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

venerdì 20 Marzo 2020.

In tempi di divieto totale di ogni tipo di rapporti sociali, oltre che religiosi, sui social si moltiplicano giornalmente le iniziative che in qualche modo, seppur virtualmente, cercano di sopperire ai tanti momenti di aggregazione dei quali mai come oggi sentiamo la mancanza.

Come ha inteso il gruppo facebook “Maria SS. Di Manipuglia che, per voce di uno dei suoi amministratori, Antonio Fazio, ha annunciato la diretta streaming del Santo Rosario che il parroco di Crucoli, Don Matteo Giacobbe, reciterà al Santuario di Manipuglia sabato 21 marzo, alle ore 16:30, e che i fedeli potranno seguire quindi sulla pagina www.facebook.com/MariaSsDiManipuglia2013/.

